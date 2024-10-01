Рок с азиатским вайбом: «Три дня дождя» и Тося Чайкина представят саундтрек к «Амуре»
При создании саундтрека к сериалу перед музыкантами стояла задача сделать хорошую песню, которая будет соответствовать настроению проекта, а не выпустить обычный хитовый трек, сообщил НСН солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов.
Кавер на песню «Земля» группы «Маша и Медведи», который стал одним из саундтреков к сериалу «Амура», по жанру представит чистый рок. Трек станет совместной работой группы «Три дня дождя» с исполнительницей Тосей Чайкиной. Продюсером композиции, которая будет доступна для прослушивания с 4 октября, выступил артист и музыкант LYRIQ (Кирилл Ермаков), известный по сольному творчеству и сотрудничеству с такими артистами, как Zivert.
Перед исполнителями стояла задача сделать хорошую песню, подходящую к атмосфере сериала, потому в песню добавили азиатский вайб, рассказал на премьере проекта «Амура» в кинотеатре «Октябрь» солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, его слова приводит корреспондент НСН.
«Сделать удобоваримую песню "Маши и Медведи - Земля" очень сложно, потому что она уже гениальна. Представляете, какой промежуток времени она была актуальна, и сейчас актуальна. Это ответственно. Когда Тося сказала, что она общается с Машей (солистка группы "Маша и Медведи" Мария Макарова – прим. НСН), что им понравилось, мы такие: "Все, выдохнули"», - поделился он.
Отмечая, что саундтреки к сериалу часто становятся популярными, музыкант допустил, что новая композиция не получит первых мест в чартах, однако уточнил, что это не плохо.
«Дело в том, что данный продукт, который мы сделали с ребятами, нехитово звучит сегодня. Если бы мы его делали вместо "Маши и Медведей" в 1999-м, 2000-2001 - это был бы хит. Бесспорно, сериал "Амура" какое-то время будет популярным. Но песня - это нишевая история, прямо рок-рок. А роком сегодня уже никого не удивишь. У нас не было задачи сделать хитовый трек, была задача сделать хорошую песню», - сообщил Викторов.
Как добавил музыкант, студийная работа над треком продолжалась около 12 часов. По словам Тоси Чайкиной, создание саундтреков к фильму или сериалу сродни квесту, однако в этом случае все получилось благодаря лучшим качествам каждого из артистов.
«Если работать с киноиндустрией, когда ты создаешь трек с нуля, не понимаешь, что может получится. Когда у тебя есть определенные рамки - это квест. Мы все вместе собрались и каждый привнес свои лучшие качества. Кирилл, как продюсер, не упертый. У него получается классная музыка, потому что он открыт ко всему новому. Каждый добавлял что-то свое, а Кирилл сидел у компа все эти часы. Все это там нашаманивал, творил, колдовал и это было прекрасно», - заявила она.
В свою очередь LYRIQ тоже отметил, что эта совместная работа была челленджем, но в итоге все получилось.
«Сам оригинал уже звучит наполнено. Мы просто приложили современный взгляд и айдентику ребят, совместили все вместе. Для нас это был такой челлендж. Не сделать хуже, передать атмосферу сериала, чтобы песня только усиливало то, что происходит на экране. С большими профессионалами в своем деле одно удовольствие работать. И Тося, и Глеб ими являются, поэтому у нас не могло не получится классного результата. Считаю, все получилось», - заключил он.
KION представил свою международную экшн-драму «Амура» про японскую мафию и девушку-бойца ММА 30 сентября. В центре сюжета близняшки Аня и Надя. Они с детства оберегали друг друга от любых опасностей, но затем пути девушек разошлись: Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Главную роль в проекте исполнила Алена Михайлова. По словам актрисы, для роли одной из близняшек она около месяца занималась боксом. Однако параллельно шли другие съемки, потому на подготовку к «Амуре» было не так много времени, передает «Радиоточка НСН».
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