Рок с азиатским вайбом: «Три дня дождя» и Тося Чайкина представят саундтрек к «Амуре»

Перед исполнителями стояла задача сделать хорошую песню, подходящую к атмосфере сериала, потому в песню добавили азиатский вайб, рассказал на премьере проекта «Амура» в кинотеатре «Октябрь» солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов, его слова приводит корреспондент НСН.

«Сделать удобоваримую песню "Маши и Медведи - Земля" очень сложно, потому что она уже гениальна. Представляете, какой промежуток времени она была актуальна, и сейчас актуальна. Это ответственно. Когда Тося сказала, что она общается с Машей (солистка группы "Маша и Медведи" Мария Макарова – прим. НСН), что им понравилось, мы такие: "Все, выдохнули"», - поделился он.

Отмечая, что саундтреки к сериалу часто становятся популярными, музыкант допустил, что новая композиция не получит первых мест в чартах, однако уточнил, что это не плохо.

«Дело в том, что данный продукт, который мы сделали с ребятами, нехитово звучит сегодня. Если бы мы его делали вместо "Маши и Медведей" в 1999-м, 2000-2001 - это был бы хит. Бесспорно, сериал "Амура" какое-то время будет популярным. Но песня - это нишевая история, прямо рок-рок. А роком сегодня уже никого не удивишь. У нас не было задачи сделать хитовый трек, была задача сделать хорошую песню», - сообщил Викторов.