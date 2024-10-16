Продюсер Татьяна Тур: Музыкальная индустрия нуждается в новых артистах
Сейчас среди молодых артистов только у единиц есть мотивация на творчество, остальные думают, что лейбл за них все сделает, сказала НСН Татьяна Тур.
Российский шоу-бизнес требует новых громких артистов, наблюдается тренд на воссоединение групп, сказала НСН основатель и генеральный директор продюсерского центра Sound Media, генеральный продюсер Gutseriev Media и Live Arena Татьяна Тур.
«В России очень сильно изменилась индустрия из-за того, что резко стало меньше артистов в силу определенных причин. Индустрия испытывает необходимость в громких номинациях и именно легендарных артистах, которые являются настоящими музыкантами. Я сейчас очень радуюсь, что на сцену возвращаются многие старые артисты. Если бы еще группы собирались в первоначальном составе, было бы вообще классно. Сейчас наблюдается трендовость на старые хиты в новых аранжировках. Это дарит им вторую жизнь», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, молодые артисты не до конца понимают, что такое лейбл, продюсерский центр и так далее. Многие артисты думают, что за них сделают всю работу, но это не так.
«Сейчас очень сильно размыто понимание лейбла, продюсера, продюсерского центра, их задачи и возможности, которые предоставляются артистам. У артистов нового поколения вообще нет представления, что это такое. Мотивация на творчество есть у единиц. Первое время, когда мы начинаем работать с артистом, мы его переформатируем. Мы его учим, объясняем, что должно происходить в его творческой жизни, как это правильно монетизировать. Лейбл — это не просто выпускающая компания. Например, наш лейбл полного цикла. Мы не просто выпускаем музыку, занимаемся дистрибьюцией. Мы занимаемся продвижением артиста, радио, телевидением, позиционированием, оказываем огромный спектр услуг. Многие молодые артисты думают, что лейбл будет делать все за них. Я бы разделила артистов на стриминговых, которые представлены только на цифровых площадках, и более классических артистов, которые есть и онлайн, и офлайн. Для продвижения этих артистов работают совершенно разные инструменты. К разным артистам надо подходить по-разному», - отметила продюсер в кулуарах премии TOP HIT.
Ранее Александр Иванов, более известен под псевдонимом IVAN — белорусский певец, представитель Белоруссии на конкурсе песни «Евровидение 2016», рассказал корреспонденту НСН о том, как появилась композиция «Не вставай на колени».
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