Продюсер Татьяна Тур: Музыкальная индустрия нуждается в новых артистах

По ее словам, молодые артисты не до конца понимают, что такое лейбл, продюсерский центр и так далее. Многие артисты думают, что за них сделают всю работу, но это не так.



«Сейчас очень сильно размыто понимание лейбла, продюсера, продюсерского центра, их задачи и возможности, которые предоставляются артистам. У артистов нового поколения вообще нет представления, что это такое. Мотивация на творчество есть у единиц. Первое время, когда мы начинаем работать с артистом, мы его переформатируем. Мы его учим, объясняем, что должно происходить в его творческой жизни, как это правильно монетизировать. Лейбл — это не просто выпускающая компания. Например, наш лейбл полного цикла. Мы не просто выпускаем музыку, занимаемся дистрибьюцией. Мы занимаемся продвижением артиста, радио, телевидением, позиционированием, оказываем огромный спектр услуг. Многие молодые артисты думают, что лейбл будет делать все за них. Я бы разделила артистов на стриминговых, которые представлены только на цифровых площадках, и более классических артистов, которые есть и онлайн, и офлайн. Для продвижения этих артистов работают совершенно разные инструменты. К разным артистам надо подходить по-разному», - отметила продюсер в кулуарах премии TOP HIT.

Ранее Александр Иванов, более известен под псевдонимом IVAN — белорусский певец, представитель Белоруссии на конкурсе песни «Евровидение 2016», рассказал корреспонденту НСН о том, как появилась композиция «Не вставай на колени».

