Первый канал перезапустит «Фабрику звезд» до конца года
Еще до конца текущего года Первый канал перезапустит «Фабрику звезд», но в отличие от прежних проектов, в центре внимания будут не певцы, а авторы песен. Об этом рассказал глава Первого канала Константин Эрнст, сообщает Go.zvuk.com.
По его словам, отбором на проект будет заниматься Юрий Бардаш.
«Сейчас в России есть потребность в музыке, которая передает новые смыслы и отражает время», - отметил Эрнст.
Для участия на Первый канал авторы прислали около 10 тысяч песен, из которых организаторы «Фабрики» отобрали около 70.
Ранее Дмитрий Колдун заявил, что после победы на «Фабрике звезд» жил как «полубомж», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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