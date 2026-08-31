Режиссер Учитель заявил о нехватке молодых талантливых актеров в кинематографе

Молодых талантливых актеров и актрис «очень мало» в российском кинематографе, считает режиссер, народный артист России Алексей Учитель. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Должен быть выбор, но чтобы у меня, например, было пять молодых человек на роль, и все они были хороши, такого разнообразия почти не встречается», - указал кинематографист.

По словам Учителя, проблема может быть связана в том числе с качеством профессиональной подготовки артистов. Как отметил режиссер, иногда актеры не получили качественной базы, «их не научили ремеслу», и артисты не могут найти работу. Учитель заявил, что педагогам следует готовить способных работать в разных жанрах и решать разные задачи специалистов, а актерский талант - «это уже следующая ступень».

Ранее Алексей Учитель призвал сохранить пространство для живого и талантливого кинематографа из-за стремительного развития искусственного интеллекта и других технологий.

