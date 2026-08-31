В регионы России начали поставлять вакцины против гриппа

Входящий в «Ростех» холдинг «Нацимбио» начал поставки в регионы вакцин против гриппа для сезонной прививочной кампании. Об этом говорится в заявлении госкорпорации.

В лечебные учреждения страны направили первые партии препаратов - всего 3,2 млн доз.

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«Вакцины были полностью обновлены - в их состав включены штаммы вируса гриппа, актуальные для текущего сезона», - указано в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров, «Нацимбио» с 2015 года поставил около 690 млн доз вакцин от гриппа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Известиями» заявил, что гриппозные инфекции распространяются круглогодично, а не в холода. Для профилактики заболевания необходимы превентивная вакцинация, постконтактный прием назначенных врачом противовирусных препаратов, применение индивидуальных средств защиты и антисептиков, проветривание помещений, соблюдение правильной влажности и температуры среды.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
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