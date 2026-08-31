Над регионами России сбили 239 беспилотников ВСУ

Более 30 украинских БПЛА уничтожены ночью над Ростовской областью Мирошник: Киев отказывается забирать большое число тел погибших украинских солдат Президент России отправляется в Киргизию для участия в саммите ШОС Около 5,5 тысячи человек уже зарегистрировано для участия в ВЭФ Мировые цены на нефть растут на фоне обмена ударами между США и Ираном В России создадут единый сервис по пристройству домашних животных