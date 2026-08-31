Над регионами России сбили 239 беспилотников ВСУ
Дежурные силы ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России более 230 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
В период с 20.00 мск 30 августа до 08.00 31 августа военные перехватили и уничтожили 239 дронов.
Беспилотники ВСУ ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями. Также БПЛА сбили в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, над Черным морем.
Накануне российские военные уничтожили 54 украинских дрона за 12 часов.
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