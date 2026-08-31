Во Владивостоке состоялись презентация и демонстрационный полет Ил-114-300
Российский региональный самолет Ил-114-300 презентовали в Международном аэропорту Владивостока им. В. К. Арсеньева, воздушное судно выполнило демонстрационный полет. Об этом сообщает Минпромторг.
Ранее стало известно, что самолет преодолел более 6 тысяч километров и прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум.
«С возможностями самолета ознакомились зампред Правительства РФ - полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также руководители авиакомпаний "Аврора", "Тайга" и "Камчатское авиационное предприятие"», - указали в Минпромторге.
Отмечается, что Ил-114-300 выполнил полет продолжительностью около часа по авиационным трассам в районе аэропорта Владивостока.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия начинает первые поставки Ил-114-300, первым получателем самолетов станет второй Архангельский объединенный авиаотряд, напоминает Ura.ru.
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