Во Владивостоке состоялись презентация и демонстрационный полет Ил-114-300

Российский региональный самолет Ил-114-300 презентовали в Международном аэропорту Владивостока им. В. К. Арсеньева, воздушное судно выполнило демонстрационный полет. Об этом сообщает Минпромторг.

Ранее стало известно, что самолет преодолел более 6 тысяч километров и прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум.