В Свердловской области БПЛА атаковали логистический центр
31 августа 202610:12
Юлия Савченко
Свердловская область подверглась воздушной атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.
По его словам, в области зафиксированы попадания БПЛА и обломков в жилые дома и логистический центр. Погибших нет, данные о пострадавших уточняются.
«Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация», - написал губернатор на платформе «Макс».
Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ пострадала женщина.
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