В Свердловской области БПЛА атаковали логистический центр

Свердловская область подверглась воздушной атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

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По его словам, в области зафиксированы попадания БПЛА и обломков в жилые дома и логистический центр. Погибших нет, данные о пострадавших уточняются.

«Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация», - написал губернатор на платформе «Макс».

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов ВСУ пострадала женщина.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиСвердловская Область

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