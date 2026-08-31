СМИ: Польских спортсменов могут не допустить к участию в Олимпиаде
Спортсменов из Польши могут не допустить к Олимпийским играм из-за ареста главы олимпийского комитета страны Радослава Песевича. Об этом пишет портал Onet.pl.
Ранее Песевича арестовали на три месяца по обвинению в лоббировании интересов обанкротившейся криптовалютной компании Zondacrypto в Управлении по охране конкуренции и защите прав потребителей в обмен на часы стоимостью $46 тысяч. Также функционера обвинили в использовании связей в фирме для снятия с счетов около 200 тысяч евро в криптовалюте.
По данным СМИ, Международный олимпийский комитет на фоне ареста Песевича предложил Польскому олимпийскому комитету три варианта решения ситуации. Среди них отставка главы структуры по собственному желанию, приостановление его полномочий решением олимпийского комитета, а также приостановление деятельности самого комитета. Последний вариант может привести к отстранению спортсменов страны от Олимпиады.
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