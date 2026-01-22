1

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал о беспрецедентном концертном туре, а также раскрыл будущее мюзикла «Ты у меня одна», продолжения фильма о его группе и картины «Бабайка».

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

***

Рок-н-ролльная жизнь в эти выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Вячеслав Бутусов выступит в Туле и Калуге, «Ленинград» откроет 2026-й год концертом в Ярославле, «КняZz» отправится в Тюмень и Омск, а «Чиж&Co» начнет следующую неделю концертами в Иркутске и Красноярске.

«Пикник» даст необычный концерт в Питере, «Ундервуд» порадует столичных фанатов в Татьянин день, а лидер группы «Йорш» Дима «Сокол» отметит на сцене день рождения

Ну а Сергей Жуков рассказал НСН о рекордном туре, в рамках которого «Руки Вверх!» дадут сразу девять концертов на футбольных стадионах в разных городах страны, в том числе дважды выступят в «Лужниках» в конце июля.

«Мы заявили второй концерт в «Лужниках» в связи с интересом зрителей. Уже больше 60 тысяч билетов продано, а до выступления больше, чем полгода. Людям мест не хватает, поэтому было принято решение о втором концерте. Мы могли бы дать и больше концертов, но третий вряд ли появится, к сожалению, нет свободных дат. Это вообще впервые в истории российского шоу-бизнеса – коллектив, который проедет практически все стадионы страны. К сожалению, еще два стадиона не удалось арендовать, потому что их просто не сдают под музыкальные мероприятия. Технически это не вышло, а так бы был вообще полный фулл-хаус. Это знаковое событие за всю историю нашей группы. Мне очень приятно, что именно мы, спустя 30 лет можем сделать такой большой, хороший рекорд. К тому же в большинстве городов билеты уже практически проданы. Например, в Калининграде, в котором мы несколько лет не были, уже продано три дворца спорта и думается уже про четвертый подряд. Нас ждет какой-то большой, солнечный, невообразимый год. Такого еще за всю историю нашей группы не было!» - подчеркнул музыкант.

Он также объяснил, будут ли звездные гости на юбилейных концертах в «Лужниках», приуроченных к 30-летию группы.

«Самое приятное, чем можно похвалиться, никогда за историю всех наших концертов вы на наших афишах не найдете чужих имен и фамилий. Написано «Руки Вверх»», а кто будет выступать с нами, кто из гостей будет, будут ли он вообще, вы узнаете только на концерте. Потому что группе «Руки вверх» не нужно на чужих именах собирать билеты на свой концерт. В Москве есть огромное количество коллег, у которых всегда по десятку артистов с ними. Непонятно, что это – «Песня года» или все-таки сольные выступления одного артиста? Мы поступаем по-честному и никогда не говорим, кто у нас будет, для того, чтобы люди приходили, естественно, на свою любимую группу, а не на гостей. А гости — это всегда приятный бонус, приятная неожиданность», - разъяснил Жуков.



