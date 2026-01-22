«Такого не было в истории!»: Лидер «Руки Вверх!» о рекордном туре и кинопроектах
Сергей Жуков рассказал в эфире НСН, как рождается небывалый для российского шоу-бизнеса стадионный рекорд, что сказал о его мюзикле Сергей Безруков и когда в кино выйдет «наш ответ Лабубу».
Музыка: Девять стадионов
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал о беспрецедентном концертном туре, а также раскрыл будущее мюзикла «Ты у меня одна», продолжения фильма о его группе и картины «Бабайка».
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Рок-н-ролльная жизнь в эти выходные будет бурлить за пределами двух столиц. Вячеслав Бутусов выступит в Туле и Калуге, «Ленинград» откроет 2026-й год концертом в Ярославле, «КняZz» отправится в Тюмень и Омск, а «Чиж&Co» начнет следующую неделю концертами в Иркутске и Красноярске.
«Пикник» даст необычный концерт в Питере, «Ундервуд» порадует столичных фанатов в Татьянин день, а лидер группы «Йорш» Дима «Сокол» отметит на сцене день рождения
Ну а Сергей Жуков рассказал НСН о рекордном туре, в рамках которого «Руки Вверх!» дадут сразу девять концертов на футбольных стадионах в разных городах страны, в том числе дважды выступят в «Лужниках» в конце июля.
«Мы заявили второй концерт в «Лужниках» в связи с интересом зрителей. Уже больше 60 тысяч билетов продано, а до выступления больше, чем полгода. Людям мест не хватает, поэтому было принято решение о втором концерте. Мы могли бы дать и больше концертов, но третий вряд ли появится, к сожалению, нет свободных дат. Это вообще впервые в истории российского шоу-бизнеса – коллектив, который проедет практически все стадионы страны. К сожалению, еще два стадиона не удалось арендовать, потому что их просто не сдают под музыкальные мероприятия. Технически это не вышло, а так бы был вообще полный фулл-хаус. Это знаковое событие за всю историю нашей группы. Мне очень приятно, что именно мы, спустя 30 лет можем сделать такой большой, хороший рекорд. К тому же в большинстве городов билеты уже практически проданы. Например, в Калининграде, в котором мы несколько лет не были, уже продано три дворца спорта и думается уже про четвертый подряд. Нас ждет какой-то большой, солнечный, невообразимый год. Такого еще за всю историю нашей группы не было!» - подчеркнул музыкант.
Он также объяснил, будут ли звездные гости на юбилейных концертах в «Лужниках», приуроченных к 30-летию группы.
«Самое приятное, чем можно похвалиться, никогда за историю всех наших концертов вы на наших афишах не найдете чужих имен и фамилий. Написано «Руки Вверх»», а кто будет выступать с нами, кто из гостей будет, будут ли он вообще, вы узнаете только на концерте. Потому что группе «Руки вверх» не нужно на чужих именах собирать билеты на свой концерт. В Москве есть огромное количество коллег, у которых всегда по десятку артистов с ними. Непонятно, что это – «Песня года» или все-таки сольные выступления одного артиста? Мы поступаем по-честному и никогда не говорим, кто у нас будет, для того, чтобы люди приходили, естественно, на свою любимую группу, а не на гостей. А гости — это всегда приятный бонус, приятная неожиданность», - разъяснил Жуков.
Театр: «Фрэнк», «Гэтсби» и Безруков
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных, спектакли «Тихий Дон» в театре «Русская песня», «Гроза. Искушение» в Театре Гоголя и мюзикл «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума.
Театралы Петербурга идут на музыкальный моноспектакль Данилы Козловского «Фрэнк», а в Новосибирске выбрали «Гэтсби».
Сергей Жуков рассказал о дальнейшей судьбе своего мюзикла «Ты у меня одна» (на фото) и реакции на него худрука Губернского театра Сергея Безрукова.
«Сергей Витальевич сказал: Сереж, получилось сделать по-настоящему советское классное действо, как раньше, когда мы ходили, смотрели, переживали, впечатлялись. Мы смотрели «Неуловимые мстители», «Тимур и его команда», старые фильмы «Кортик», «Бронзовая птица» - это то, что оставалось, песни оттуда звучат до сих пор. То есть что-то по-настоящему доброе, по-настоящему от сердца. Это самая большая похвала для меня. Мне было это очень приятно, как его почти ровеснику, человеку его поколения. Я думаю, мы обязательно продолжим сотрудничество. Так как мюзикл идет на подмостках Губернского театра, мы зависим от общей репертуарной части театра. Скоро мы будем выстраивать график показов на ближайший год. Безусловно, его нужно показывать, интерес огромный, большая поддержка и министерства культуры и министерства образования. Есть огромное желание в других театрах по всей стране тоже его показать, организовать гастроли. Есть и идея снять фильм на основе этого нашего музыкального сюжета. Планов много, но конкретика появится ближе к весне», - разъяснил лидер «Руки Вверх!».
Кино: От «Левши» до «Бабайки»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм «Левша» (на фото) с Юрим Колокольниковым. При этом рекорды предварительных продаж бьет новый ужастик известной франшизы «Возвращение в Сайлент Хилл».
Сергей Жуков рассказал, какова ситуация с продолжением фильма «Руки Вверх!», а также картиной «Бабайка», которую называют «нашим ответом Лабубу».
«Пока еще съемки не начались. Мы ждем сейчас весеннего питчинга Фонда кино, и после него будут понятны сроки, когда мы приступим к съемкам фильмов. Это все будет не раньше марта-апреля, но очень бы хотелось, чтобы проекты реализовались и появились. Я думаю, это будет уже в 2027 году», - пояснил артист.
Он также отметил, что работая над своими картинами, следил и за успехами фильмов-участников новогодней битвы «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино», заработавших в прокате на сегодняшний день 10 млрд рублей.
«Я занимаюсь киноиндустрией, я внутри всего этого и видел эти фильмы еще на стадии пост-продакшена. Зритель проголосовал рублём, а это самый большой ответ на вопрос об успешности фильмов. Каждый год существует борьба между новогодними блокбастерами, но в этих трех фильмах мы увидели знакомых с детства персонажей, которые сыграли положительную роль и дали такие кассовые сборы», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
