В Румынии признали, что Россия не планирует напасть на НАТО

Россия не планирует нападать на государства НАТО, считает исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце. Об этом он заявил в интервью Digi24.

Премьер Эстонии признал, что угрозы нападения России на Прибалтику нет

«Я не верю, что у России есть намерение атаковать какую-либо страну НАТО... эти дискуссии ведутся постоянно», — отметил чиновник.

По словам Мируце, иностранные разведки не видят признаков возможного нападения.

Ранее посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что РФ не имеет «ни желания, ни резона» нападать на Бельгию или какую-либо страну НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОРумыния

Горячие новости

Все новости

партнеры