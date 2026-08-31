В Румынии признали, что Россия не планирует напасть на НАТО
31 августа 202610:56
Юлия Савченко
Россия не планирует нападать на государства НАТО, считает исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце. Об этом он заявил в интервью Digi24.
«Я не верю, что у России есть намерение атаковать какую-либо страну НАТО... эти дискуссии ведутся постоянно», — отметил чиновник.
По словам Мируце, иностранные разведки не видят признаков возможного нападения.
Ранее посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил, что РФ не имеет «ни желания, ни резона» нападать на Бельгию или какую-либо страну НАТО.
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