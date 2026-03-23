«Ничего не доказываем!»: Почему «Руки Вверх!» не гонятся за третьими «Лужниками»
«Руки Вверх!» соберут летом в «Лужниках» два аншлага и выступят идеально, этого достаточно, сказал в эфире НСН Сергей Жуков.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН заявил, что не планирует заявлять в этом году третий концерт в «Лужниках» и расширять тур по футбольным стадионам за счет новых городов.
Ранее стало известно, что запланированный на 20 июня концерт в «Лужниках» Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» переносится на «ВТБ Арену». Группа «Руки Вверх!» летом даст два концерта в «Лужниках 25 и 26 июля, а 20 июня выступит в Казани. Жуков отметил, что не собирается гнаться за какими-то рекордами.
«У нас нет задачи ставить никаких рекордов, а есть задача собрать свою любимую аудиторию. Мы никому ничего не доказываем и работаем для людей. Если бы мы хотели доказывать, то поставили бы 30 концертов в "Лужниках" и раздавали билеты на улице бесплатно. Мы работаем по-честному и нам достаточно того, что у нас есть. Мы знаем, что свое сделаем идеально. Мы точно знаем, что у нас будет два аншлаговых концерта, нам этого достаточно. До концертов еще четыре месяца, билеты продаются, все идет планово», - подчеркнул он.
В 2026 году «Руки Вверх!» в рамках празднования 30-летия группы выступят на девяти футбольных стадионах в восьми городах страны. Жуков отметил, что новые футбольные стадионы в туре уже не появятся.
«Сейчас это уже невозможно, потому что мы выступаем каждую субботу, в воскресенье-понедельник сцена демонтируется, потом два дня переезжает на фуре по стране на следующий стадион, два дня монтируется и так далее. Это всё большая техническая история», - разъяснил артист.
По его словам, некоторые музыканты опрометчиво замахиваются на «Лужники».
«Проблема наших артистов в том, что они просто хотят поставить "Лужники", не осознавая при этом, что их нужно еще и собрать. Поэтому большое количество людей, которые туда заявляются, работает на четверть или половину стадиона», - заключил собеседник НСН.
Заслуженный работник культуры России, промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий ранее объяснил «Радиоточке НСН», что аренда «Лужников» для проведения концерта одинакова для всех артистов и стоит больше 10 млн рублей.
- «Ничего не доказываем!»: Почему «Руки Вверх!» не гонятся за третьими «Лужниками»
