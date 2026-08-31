Двух готовивших теракты агентов Киева арестовали в Крыму
ФСБ задержала в Крыму двух граждан России, которые передавали украинской стороне данные о военных объектах и технике, а также участвовали в подготовке терактов. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что к деятельности спецслужб Украины причастны россияне 1968 и 1974 годов. Они были завербованы сотрудником сил специальных операций ВСУ в иностранном мессенджере и по заданию куратора передавали информацию о дислокации объектов Минобороны и передвижениях военной техники. Также злоумышленники распространяли в интернете проукраинские националистические материалы и организовывали в Крыму схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов.
Против задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Злоумышленники дали признательные показания. Киевский районный суд Симферополя избрал им меру пресечения в виде ареста.
Ранее жителя Майкопа задержали за подготовку теракта на объекте Минобороны.
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