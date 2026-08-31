В Госдуме обвинили иностранные государства в попытках сбора личных данных россиян

Иностранные государства перед выборами в России предпринимают попытки незаконного сбора персональных данных граждан, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Парламентарий предупредил, что личные данные собирают при переходе россиян по ссылкам на ресурсах иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций. Речь идет о ссылках на программы, приложения, файлы, созданные для дискредитации выборов. В их числе боты «протестного голосования», агитационные материалы, программы для провокаторов.

«Маскируясь под лозунги о сохранности персональных данных и гарантии анонимности, граждан склоняют скачивать и распространять медиафайлы, присылать организаторам снимки с избирательных участков, делиться ссылками... подавать заявки и регистрироваться для участия в "обучающих тренингах" и массовых акциях», - указал Пискарев.

Западные спецслужбы могут использовать данные, утраченные таким образом, для преступлений или принуждения к совершению противоправных деяний, в том числе терактов или диверсий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости готовиться к провокациям Украины в ходе избирательной кампании, сообщает «Радиоточка НСН».

