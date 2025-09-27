«Не только плясовуха»: Куртукова о подлинном фольклоре на концертах

Куртукова рассказала, что на своих концертах исполняет настоящие народные песни, которые зрители встречают аплодисментами.

Российская певица Татьяна Куртукова (Макеева) рассказала, что с самого детства занималась аутентичным фольклором.

«В моей жизни так случилось, что аутентичный фольклор присутствует с детства. Я занималась такой музыкой с детства. Я ездила в фольклорные экспедиции, собирала песенный материал, настоящие костюмы. Я пыталась и старалась пропагандировать подлинное народное песенное искусство. В какой-то момент моего творческого пути в моей жизни появляется песня «Матушка», я становлюсь известной. Для меня это важно, так как теперь на своих сольных концертах я могу делиться со слушателями не только песней «Матушка», но и настоящей, подлинной песней, собранным фольклором. Как показала практика, такой материал хорошо принимается на концертах. Для меня ценно, что людям важны не только базы, биты, что-то модное», - приводит слова Куртуковой спецкор НСН.
По ее словам, людям не стоит забывать, что не вся народная музыка веселая, ведь есть множество глубоко лирических сложных произведений.

«Люди готовы воспринимать сложную музыку, потому что народные песни - не только плясовуха на две четверти и на сильную долю, но и сложные протяжные лирические песни. У меня очень разная аудитория - и дети, и подростки, и взрослые. Все эти люди воспринимают сложную музыку с замиранием сердца. Сначала в зале тишина, а потом очень громкие аплодисменты», - сказала артистка в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Ранее заслуженная артистка России Пелагея заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
