По ее словам, людям не стоит забывать, что не вся народная музыка веселая, ведь есть множество глубоко лирических сложных произведений.

«Люди готовы воспринимать сложную музыку, потому что народные песни - не только плясовуха на две четверти и на сильную долю, но и сложные протяжные лирические песни. У меня очень разная аудитория - и дети, и подростки, и взрослые. Все эти люди воспринимают сложную музыку с замиранием сердца. Сначала в зале тишина, а потом очень громкие аплодисменты», - сказала артистка в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Ранее заслуженная артистка России Пелагея заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов.

