Туск назвал условие успешных переговоров по Украине

Исход конфликта на Украине будет зависеть от сохранения единства между Киевом и западными странами, тогда как разобщенность может привести к их поражению. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, заявление о возможном участии США в системе гарантий безопасности для Украины можно считать успехом, однако до завершения переговоров еще далеко. Туск подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации напрямую связано с согласованностью позиций союзников.

Трамп: Идут финальные стадии переговоров по Украине

Накануне президенты Украины и США в ходе встречи во Флориде обсудили вопрос гарантий безопасности для Киева. Украинская сторона выступила за предоставление таких гарантий со стороны Вашингтона сроком до 50 лет, указывая на затяжной характер конфликта.

Американский президент, как сообщалось, пообещал рассмотреть эту инициативу. В Москве при этом заявляют, что гарантии безопасности должны распространяться на все стороны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПольшаУкраинаДональд Туск

Горячие новости

Все новости

партнеры