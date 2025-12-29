Туск назвал условие успешных переговоров по Украине

Исход конфликта на Украине будет зависеть от сохранения единства между Киевом и западными странами, тогда как разобщенность может привести к их поражению. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, заявление о возможном участии США в системе гарантий безопасности для Украины можно считать успехом, однако до завершения переговоров еще далеко. Туск подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации напрямую связано с согласованностью позиций союзников.