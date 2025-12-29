Адвокат объяснил, когда подарок инспектору ГИБДД считается взяткой

Деньги или подарки инспектору ГИБДД со стороны водителя считаются взяткой только в том случае, если они передаются с целью получения личной выгоды, сообщил «Газете.Ru» автомобильный адвокат Лев Воропаев.

По его словам, распространенное мнение о допустимости «подарка» в пределах определенной суммы не соответствует закону. Юрист отметил, что установленный Гражданским кодексом лимит для подарков в размере 3 тысяч рублей не освобождает от уголовной ответственности за дачу взятки.