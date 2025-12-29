Трамп заявил об уничтожении крупного объекта в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему и спонсору Республиканской партии Джону Катсиматидису сообщил, что американские военные на прошлой неделе уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы на фоне продолжающейся эскалации между двумя странами.
По словам Трампа, речь шла о крупном заводе или предприятии, откуда осуществлялись морские поставки. Он отметил, что удар был нанесён в ночное время и стал «очень сильным» для венесуэльской стороны.
При этом президент США не уточнил, о каком именно объекте идет речь и в каком районе Венесуэлы он находился.
В администрации США позднее пояснили, что заявление касалось объекта, связанного с деятельностью наркокартелей, однако подробностей возможной операции не привели, передает «Радиоточка НСН».
