Лоза отверг обвинения Куртуковой в газлайтинге
Музыкант Юрий Лоза в интервью «Газете.Ru» заявил, что не оскорблял Татьяну Куртукову и отверг обвинения в газлайтинге, отметив, что предлагал написанную им песню сразу нескольким артисткам.
По словам Лозы, речь идет о композиции «Елочки-сосеночки», которая изначально задумывалась как женская песня народного жанра. Он пояснил, что направлял ее директорам певиц, которых видел по телевидению, и спокойно воспринимал отказы, считая это обычной практикой в музыкальной индустрии.
Музыкант подчеркнул, что не имеет личного отношения к Куртуковой и не высказывался о ней в негативном ключе. Он добавил, что не мог оскорбить артистку, поскольку не знаком с ней лично. Лоза также сообщил, что пока композиция не нашла своего исполнителя, несмотря на то что он считает ее красивой и потенциально популярной. По его словам, решение об отказе зачастую принимают не сами певицы, а их представители.
Ранее Куртукова в одном из шоу заявила, что после отказа покупать песню у Лозы столкнулась с оскорбительными высказываниями с его стороны и принижением значимости ее творчества, передает «Радиоточка НСН».
