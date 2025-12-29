Лоза отверг обвинения Куртуковой в газлайтинге

Музыкант Юрий Лоза в интервью «Газете.Ru» заявил, что не оскорблял Татьяну Куртукову и отверг обвинения в газлайтинге, отметив, что предлагал написанную им песню сразу нескольким артисткам.

По словам Лозы, речь идет о композиции «Елочки-сосеночки», которая изначально задумывалась как женская песня народного жанра. Он пояснил, что направлял ее директорам певиц, которых видел по телевидению, и спокойно воспринимал отказы, считая это обычной практикой в музыкальной индустрии.

Лоза назвал телепроект «Давай поженимся!» пошлой чепухой

Музыкант подчеркнул, что не имеет личного отношения к Куртуковой и не высказывался о ней в негативном ключе. Он добавил, что не мог оскорбить артистку, поскольку не знаком с ней лично. Лоза также сообщил, что пока композиция не нашла своего исполнителя, несмотря на то что он считает ее красивой и потенциально популярной. По его словам, решение об отказе зачастую принимают не сами певицы, а их представители.

Ранее Куртукова в одном из шоу заявила, что после отказа покупать песню у Лозы столкнулась с оскорбительными высказываниями с его стороны и принижением значимости ее творчества, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ОбвиненияМузыкантыЮрий Лоза

Горячие новости

Все новости

партнеры