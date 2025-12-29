Лоза отверг обвинения Куртуковой в газлайтинге

Музыкант Юрий Лоза в интервью «Газете.Ru» заявил, что не оскорблял Татьяну Куртукову и отверг обвинения в газлайтинге, отметив, что предлагал написанную им песню сразу нескольким артисткам.

По словам Лозы, речь идет о композиции «Елочки-сосеночки», которая изначально задумывалась как женская песня народного жанра. Он пояснил, что направлял ее директорам певиц, которых видел по телевидению, и спокойно воспринимал отказы, считая это обычной практикой в музыкальной индустрии.