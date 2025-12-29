Путин предупредил Трампа об ответе на атаку дронов на резиденцию

Президент России в разговоре с президентом США дал понять, что попытка атаки беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области не останется без последствий. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Владимир Путин указал американскому коллеге, что инцидент произошел вскоре после того, как в Вашингтоне сочли успешными недавние переговоры в Мар-а-Лаго.