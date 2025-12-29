Путин предупредил Трампа об ответе на атаку дронов на резиденцию
Президент России в разговоре с президентом США дал понять, что попытка атаки беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области не останется без последствий. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, Владимир Путин указал американскому коллеге, что инцидент произошел вскоре после того, как в Вашингтоне сочли успешными недавние переговоры в Мар-а-Лаго.
Российская сторона расценила действия Киева как террористическую атаку с масштабным применением дальнобойных беспилотников и подчеркнула, что подобные шаги вызовут «самый серьезный ответ».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в ночь на 29 декабря украинские силы предприняли попытку удара по резиденции президента с использованием 91 беспилотника. Все аппараты были уничтожены средствами ПВО, пострадавших, по официальным данным, нет. В Москве при этом отмечали, что произошедшее не станет поводом для выхода России из переговорного процесса с США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предупредил Трампа об ответе на атаку дронов на резиденцию
- Пригожин рассказал, за что любит Деда Мороза
- Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина
- Призыв на срочную службу в 2026 году составит 261 тысячу человек
- Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине
- Милонов и Вассерман вспомнили, как переодевались в Деда Мороза
- Валерий Сюткин посоветовал всем «Смерть Тузенбаха»
- В МИД РФ назвали атаку на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
- Американист Ордуханян рассказал, когда США отменят санкции против России
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru