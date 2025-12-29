Путин предупредил Трампа об ответе на атаку дронов на резиденцию

Президент России в разговоре с президентом США дал понять, что попытка атаки беспилотников на государственную резиденцию в Новгородской области не останется без последствий. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Владимир Путин указал американскому коллеге, что инцидент произошел вскоре после того, как в Вашингтоне сочли успешными недавние переговоры в Мар-а-Лаго.

Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине

Российская сторона расценила действия Киева как террористическую атаку с масштабным применением дальнобойных беспилотников и подчеркнула, что подобные шаги вызовут «самый серьезный ответ».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в ночь на 29 декабря украинские силы предприняли попытку удара по резиденции президента с использованием 91 беспилотника. Все аппараты были уничтожены средствами ПВО, пострадавших, по официальным данным, нет. В Москве при этом отмечали, что произошедшее не станет поводом для выхода России из переговорного процесса с США, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры