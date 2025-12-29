Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина

Попытка атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина повлияет на подходы США во взаимодействии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, произошедшее не осталось без внимания американской стороны и будет учтено при дальнейшем выстраивании линии Вашингтона в отношении Киева. Ушаков подчеркнул, что речь идет об изменении подходов США именно в контексте работы с украинским руководством.

В МИД РФ назвали атаку на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что по резиденции было выпущено 91 БПЛА, все они были уничтожены силами ПВО, пострадавших нет.

По словам Лаврова, произошедшее расценивается Москвой как террористическая атака, при этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако планирует скорректировать свою переговорную позицию. Зеленский, в свою очередь, заявил, что сообщения об ударе по резиденции не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
