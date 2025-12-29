Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина
Попытка атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина повлияет на подходы США во взаимодействии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, произошедшее не осталось без внимания американской стороны и будет учтено при дальнейшем выстраивании линии Вашингтона в отношении Киева. Ушаков подчеркнул, что речь идет об изменении подходов США именно в контексте работы с украинским руководством.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что по резиденции было выпущено 91 БПЛА, все они были уничтожены силами ПВО, пострадавших нет.
По словам Лаврова, произошедшее расценивается Москвой как террористическая атака, при этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако планирует скорректировать свою переговорную позицию. Зеленский, в свою очередь, заявил, что сообщения об ударе по резиденции не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин предупредил Трампа об ответе на атаку дронов на резиденцию
- Пригожин рассказал, за что любит Деда Мороза
- Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина
- Призыв на срочную службу в 2026 году составит 261 тысячу человек
- Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине
- Милонов и Вассерман вспомнили, как переодевались в Деда Мороза
- Валерий Сюткин посоветовал всем «Смерть Тузенбаха»
- В МИД РФ назвали атаку на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
- Американист Ордуханян рассказал, когда США отменят санкции против России
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru