Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина

Попытка атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина повлияет на подходы США во взаимодействии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, произошедшее не осталось без внимания американской стороны и будет учтено при дальнейшем выстраивании линии Вашингтона в отношении Киева. Ушаков подчеркнул, что речь идет об изменении подходов США именно в контексте работы с украинским руководством.