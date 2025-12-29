Суд приговорил москвича к 3,5 года колонии за экстремистское сообщество
Тушинский районный суд Москвы приговорил 19-летнего жителя столицы Арсения Щетинина к трем с половиной годам лишения свободы за создание экстремистского сообщества. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Суд установил, что Щетинин, будучи несовершеннолетним, создал и возглавил экстремистское сообщество, деятельность которого была направлена на применение насилия в отношении людей другой национальности.
Как следует из материалов дела, обвиняемый разместил в одном из мессенджеров сообщение, в котором экспертиза выявила лингвистические и психологические признаки побуждения к насилию, в том числе вооруженному, в отношении представителей других этнических групп.
Щетинина признали виновным в организации и участии в экстремистском сообществе, а также в публичных призывах к экстремизму в интернете. Он полностью признал вину. Кроме основного наказания, суд запретил осужденному администрировать сайты и размещать материалы в сети интернет сроком на полтора года, передает «Радиоточка НСН».
