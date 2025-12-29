Пригожин рассказал, за что любит Деда Мороза

Дед Мороз всегда ассоциируется с праздником, поэтому верить в него хочется даже, когда уже понимаешь, что это только сказка. Об ощущениях, связанных с зимним волшебником, НСН рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга признался ТАСС, что все хотят походить на него, но не всем это удается. По его словам, в преддверии Нового года своей волшебной силой он наделяет множество помощников - Дедов Морозов, которых можно видеть на улице, в своих домах, квартирах. Однако потом ребята читают такие стихи: «Ну какой-то странный дед, в шубу мамину одет, а глаза его такие, как у папы, голубые. Пусть позабавляется, может, сам признается», - продекламировал главный зимний волшебник.