Пригожин рассказал, за что любит Деда Мороза

Зимний волшебник олицетворяет добро, праздник и подарки, заявил НСН музыкальный продюсер Пригожин.

Дед Мороз всегда ассоциируется с праздником, поэтому верить в него хочется даже, когда уже понимаешь, что это только сказка. Об ощущениях, связанных с зимним волшебником, НСН рассказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга признался ТАСС, что все хотят походить на него, но не всем это удается. По его словам, в преддверии Нового года своей волшебной силой он наделяет множество помощников - Дедов Морозов, которых можно видеть на улице, в своих домах, квартирах. Однако потом ребята читают такие стихи: «Ну какой-то странный дед, в шубу мамину одет, а глаза его такие, как у папы, голубые. Пусть позабавляется, может, сам признается», - продекламировал главный зимний волшебник.

«У нас елки»: Как Золотовицкий, Шаман и Кологривый примеряли роль Деда Мороза

«Конечно, в детстве мы верим в Деда Мороза, он всегда приносит ощущение праздника. С годами всё меняется, в том числе, восприятие, мироощущение, однако мы и сейчас иногда верим в сказку. Прожив на Земле 56 лет, у меня накоплены разные ситуации, связанные с зимним волшебником - от трогательных до курьезных. Это персонаж, который дарит подарки, поэтому он нравится не только детям, но и взрослым. Он всегда приходит ради доброго дела, порадовать людей. Меня в роли Деда Мороза можно увидеть 2 января вместе с «Дискотекой Авария» по новогоднему телевидению», - отметил собеседник НСН.

Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в детстве верил в Деда Мороза, и разложил, кто в Новый год важнее - дети или взрослые.

В свою очередь народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал НСН, как наряжался в Дедов Мороза целый оркестр.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Новый ГодИосиф ПригожинДед Мороз

Горячие новости

Все новости

партнеры