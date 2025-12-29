Forbes назвал самых молодых миллиардеров до 40 лет
Самыми молодыми миллиардерами в мире стали три 22-летних сооснователя американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Mercor, следует из рейтинга журнала Forbes, посвященного людям до 40 лет, самостоятельно заработавшим своё состояние.
По данным издания, состояние Адарша Хиремата, Брендана Фуди и Сурьи Мидхи оценивается в 2,2 миллиарда долларов на каждого. В октябре частные инвесторы оценили компанию Mercor в 10 миллиардов долларов.
Всего в рейтинг вошел 71 человек с совокупным состоянием 218 миллиардов долларов. Это максимальное число миллиардеров в списке до 40 лет с 2021 года. Большинство участников рейтинга представляют технологический сектор, а также сферу финансов и инвестиций.
Самым богатым миллиардером до 40 лет, заработавшим состояние самостоятельно, стал 38-летний основатель и генеральный директор американского ИИ-стартапа Surge AI Эдвин Чен — его капитал оценивается в 18 миллиардов долларов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил москвича к 3,5 года колонии за экстремистское сообщество
- Туск назвал условие успешных переговоров по Украине
- Forbes назвал самых молодых миллиардеров до 40 лет
- Трамп заявил об уничтожении крупного объекта в Венесуэле
- Путин предупредил Трампа об ответе на атаку дронов на резиденцию
- Пригожин рассказал, за что любит Деда Мороза
- Трамп изменит подход к Зеленскому после атаки на резиденцию Путина
- Призыв на срочную службу в 2026 году составит 261 тысячу человек
- Белый дом сообщил о «позитивном разговоре» Трампа с Путиным по Украине
- Милонов и Вассерман вспомнили, как переодевались в Деда Мороза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru