Forbes назвал самых молодых миллиардеров до 40 лет

Самыми молодыми миллиардерами в мире стали три 22-летних сооснователя американского стартапа в сфере искусственного интеллекта Mercor, следует из рейтинга журнала Forbes, посвященного людям до 40 лет, самостоятельно заработавшим своё состояние.

По данным издания, состояние Адарша Хиремата, Брендана Фуди и Сурьи Мидхи оценивается в 2,2 миллиарда долларов на каждого. В октябре частные инвесторы оценили компанию Mercor в 10 миллиардов долларов.