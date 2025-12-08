Фильм «Цинга» завоевал главный приз кинофестиваля «Зимний»
Фильм «Цинга» режиссёра Владимира Головнева завоевал главный приз четвертого открытого Российского кинофестиваля авторского кино «Зимний».
Торжественная церемония закрытия прошла в большом зале кинотеатра «Художественный», где председатель жюри, режиссёр Александр Велединский, лично вручил награду создателям картины. Помимо главного приза, «Цинга» одержала победу в номинации «Лучший сценарий» — награды получили Владимир Головнев и Евгений Григорьев.
Приз за лучшую режиссуру достался Савелию Осадчему за его дебютную картину «Мальчик‑птица». Звание лучшей мужской роли завоевал Никита Ефремов за игру в фильме «Цинга», а лучшей женской ролью была признана работа Маши Кошиной в картине «Холодное сердце» режиссёра Владимира Котта.
Награду за лучшее визуальное решение получил Антон Громов за фильм «Навар» (режиссёр — Артур Григорьев). Кроме того, режиссёр Евгений Лаврантьев получил диплом «за свободу за свой счёт» за фильм «Свобода» (2025). Фильм «Самая умная улица в мире» режиссёра Ивана Вдовина был удостоен специального приза официальной соцсети фестиваля «ВКонтакте». Победителем специальной номинации «Зимний ВКонтакте» стал фильм «Пастбища богов» режиссёра Анара Аббасова.
В прошлом году главный приз «Зимнего» получила комедия «Операция „Холодно“» режиссера Данила Иванова, напоминает «Радиоточка НСН».
