Фильм «Волчок» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

Приключенческий фильм режиссера Константина Смирнова «Волчок» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по предварительным итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness.

Действие картины происходит в Российской Империи в XIX-XX веках, по сюжету тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает от подосланных дядей наемных убийц и встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок, который соглашается сопровождать мальчика в Нижний Новгород. За 4-7 декабря лента заработала 155 млн рублей.

Вторым в рейтинге лидеров проката стал анимационный фильм «Зверополис 2». Продолжение картины о приключениях крольчихи-полицейской Джуди и лиса Ника собрало в прокате 154 млн рублей (без учета России и Белоруссии).

Третье место рейтинга занял криминальный триллер Рубена Флейшера «Иллюзия обмана-3». Лента об иллюзионистах, которые планируют похитить самый крупный в мире алмаз, собрала в прокате за выходные 140,8 млн рублей.

Ранее сборы фильма «Иллюзия обмана-3» в прокате в РФ превысили 1,5 млрд рублей.

