В России произошел сбой в мессенджере Max
Сбой зафиксирован в работе российского мессенджера Мах, свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».
Отмечается, что на проблемы в работе платформы пожаловались уже более 2,2 тысячи пользователей. Россияне сообщают в том числе о невозможности авторизоваться, получить или отправить сообщение.
Больше всего жалоб на работу национального мессенджера поступает из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.
ОБНОВЛЕНИЕ: на 11:45 мск число сообщений о сбое превысило 2,4 тысячи. Однако пресс-служба Max сообщила, что национальный мессенджер работает в штатном режиме.
Между тем в России ограничили работу сервиса звонков FaceTime, пишет 360.ru.
