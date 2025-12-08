В России произошел сбой в мессенджере Max

Сбой зафиксирован в работе российского мессенджера Мах, свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

Отмечается, что на проблемы в работе платформы пожаловались уже более 2,2 тысячи пользователей. Россияне сообщают в том числе о невозможности авторизоваться, получить или отправить сообщение.

Больше всего жалоб на работу национального мессенджера поступает из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края.

ОБНОВЛЕНИЕ: на 11:45 мск число сообщений о сбое превысило 2,4 тысячи. Однако пресс-служба Max сообщила, что национальный мессенджер работает в штатном режиме.

Между тем в России ограничили работу сервиса звонков FaceTime, пишет 360.ru.

