«Мы больше тридцати лет продаем туры в Таиланд с прямыми рейсами, все это время у нас бывают обострения между Таиландом и Камбоджей. За последние пять лет это третье обострение конфликта. Это происходит далеко от туристических мест, это около пяти-шести часов езды на машине от Паттайи, из Пхукета лететь на самолете полтора часа. Это как расстояние Москвы от Перми. Сегодня 60% россиян едут на Пхукет, это другая сторона. Еще процентов 30 едут в Бангкок, в Паттайю, и еще 10% - это Самуи. По нашим подсчетам, в сторону границы с Камбоджей на экскурсии едут менее половины процента россиян. Этим людям мы уже сказали, что экскурсии все отменены, деньги возвращены. Какое-то время продавать экскурсии туда не будем. А от поездок в Таиланд никто не отказывается. Это не является основанием для отмены бронирований туров и возвращения средств», - рассказал он.

По его прогнозам, ситуация на границе стабилизируется через две-три недели.

«Что будет дальше? Будут жертвы со стороны армии, будут перестрелки, но ни одна армия не начнет широкомасштабное наступление на чужую территорию. Я думаю, что через две-три недели мы увидим завершение обострения. Эти новости никак не влияют на бронирования, это как акулы в Египте. В Египте акулы есть каждый год, но люди туда ездят, как и в Таиланд. Таиланд на этот Новый год по бронированиям прибавил 17%, это очень большой прирост. Египет вырос на 15%. У Вьетнама рост 170%, но потому что была низкая база», - добавил собеседник НСН.

Обострение стало очередным в многолетнем территориальном споре вокруг храмов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Последний крупный конфликт произошёл в июле 2025 года, сопровождался обстрелами «Градами» и жертвами среди гражданских.

