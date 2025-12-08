К прямой линии с Путиным поступило 414 тысяч обращений

Свыше 400 тысяч обращений поступило в программу «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«К этой минуте 414 тысяч звонков, сообщений в мессенджерах, на сайте поступило в программу "Итоги года" с Владимиром Путиным», - отмечает вещатель.

Число обращений возрастает в геометрической прогрессии.

Большая пресс-конференция российского президента, объединенная с прямой линией, пройдет 19 декабря, напоминает 360.ru.

