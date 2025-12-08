К прямой линии с Путиным поступило 414 тысяч обращений
8 декабря 202510:40
Свыше 400 тысяч обращений поступило в программу «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
«К этой минуте 414 тысяч звонков, сообщений в мессенджерах, на сайте поступило в программу "Итоги года" с Владимиром Путиным», - отмечает вещатель.
Число обращений возрастает в геометрической прогрессии.
Большая пресс-конференция российского президента, объединенная с прямой линией, пройдет 19 декабря, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре
- США могут выделить Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах
- Фильм «Цинга» завоевал главный приз кинофестиваля «Зимний»
- «Люди изнашиваются»: Медики бьют тревогу из-за дефицита кадров и низких зарплат
- В России произошел сбой в мессенджере Max
- Как акулы в Египте: Туристов успокоили на фоне конфликта Таиланда с Камбоджей
- К прямой линии с Путиным поступило 414 тысяч обращений
- Под Ростовом задержали агента Киева после поджога термошкафа сотовой вышки
- «Бирюльки прошлого века»: Российские стриминги обвинили в сокрытии статистики
- Желающим покинуть Россию из-за блокировки Roblox посоветовали психолога
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru