«Люди изнашиваются»: Медики бьют тревогу из-за дефицита кадров и низких зарплат
Государство пока не может решить вопрос дефицита медперсонала, а имеющиеся врачи вынуждены работать на 1,5-2 ставки, сказал НСН Михаил Андрочников.
Российские врачи вынуждены работать по 1,5-2 ставки, чтобы получать нормальную зарплату, сказал НСН зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее заявил ТАСС, что зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону без условий переработки. Андрочников отметил, что профсоюз работников здравоохранения уже давно призывает считать не доход врачей, а их обычную зарплату на одну ставку.
«Практически все врачи работают на полторы ставки. По данным Минздрава, средний коэффициент совместительства по врачам — 1,4, а по среднему медперсоналу — 1,2. Таким образом, врачи работают около 60 часов в неделю при норме в 39 часов. Это общий подход. Конечно же, врачи сильнее устают. Сейчас считают не среднюю зарплату, а средний доход со всеми соцдоплатами. Средний доход соответствует 200% от средней зарплаты по региону. Средний и младший медперсонал получает 100% средней зарплаты по региону. Но такие проценты достигаются работой на 1,5-2 ставки. Мы с профсоюзом уже много лет призываем рассчитывать зарплату врачей на одну ставку, а не общий доход», — сказал собеседник НСН.
Он также указал на дефицит медперсонала в России.
«Люди изнашиваются быстрее! У нас не всегда хватает медицинского персонала. Государство пока не может решить этот вопрос: ужесточили распределение, пытаются ужесточить переводы и распределения, ввели дополнительные соцвыплаты. Но пока ничего не помогает. Если спросить врачей, какую бы зарплату они хотели, они сказали бы, что тысяч 200 в месяц. А это уже будет отличаться от средней зарплаты по региону не в два, а в четыре раза», — указал Андрочников.
Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес предложение об установлении ежегодной дополнительной выплаты в форме 13-й заработной платы для педагогических и медицинских работников государственных и муниципальных учреждений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кашире из горящего здания администрации эвакуировали более 400 человек
- «Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре
- США могут выделить Украине по $400 млн в 2026 и 2027 годах
- Фильм «Цинга» завоевал главный приз кинофестиваля «Зимний»
- «Люди изнашиваются»: Медики бьют тревогу из-за дефицита кадров и низких зарплат
- В России произошел сбой в мессенджере Max
- Как акулы в Египте: Туристов успокоили на фоне конфликта Таиланда с Камбоджей
- К прямой линии с Путиным поступило 414 тысяч обращений
- Под Ростовом задержали агента Киева после поджога термошкафа сотовой вышки
- «Бирюльки прошлого века»: Российские стриминги обвинили в сокрытии статистики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru