«Люди изнашиваются»: Медики бьют тревогу из-за дефицита кадров и низких зарплат

Государство пока не может решить вопрос дефицита медперсонала, а имеющиеся врачи вынуждены работать на 1,5-2 ставки, сказал НСН Михаил Андрочников.

Российские врачи вынуждены работать по 1,5-2 ставки, чтобы получать нормальную зарплату, сказал НСН зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников.

Экс-сенатор рассказал, почему медсестры бегут из профессии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее заявил ТАСС, что зарплата врача должна быть в два раза выше средней по региону без условий переработки. Андрочников отметил, что профсоюз работников здравоохранения уже давно призывает считать не доход врачей, а их обычную зарплату на одну ставку.

«Практически все врачи работают на полторы ставки. По данным Минздрава, средний коэффициент совместительства по врачам — 1,4, а по среднему медперсоналу — 1,2. Таким образом, врачи работают около 60 часов в неделю при норме в 39 часов. Это общий подход. Конечно же, врачи сильнее устают. Сейчас считают не среднюю зарплату, а средний доход со всеми соцдоплатами. Средний доход соответствует 200% от средней зарплаты по региону. Средний и младший медперсонал получает 100% средней зарплаты по региону. Но такие проценты достигаются работой на 1,5-2 ставки. Мы с профсоюзом уже много лет призываем рассчитывать зарплату врачей на одну ставку, а не общий доход», — сказал собеседник НСН.
Депутат Бессараб призвала выделять будущим медикам в регионах долю при строительстве жилья

Он также указал на дефицит медперсонала в России.

«Люди изнашиваются быстрее! У нас не всегда хватает медицинского персонала. Государство пока не может решить этот вопрос: ужесточили распределение, пытаются ужесточить переводы и распределения, ввели дополнительные соцвыплаты. Но пока ничего не помогает. Если спросить врачей, какую бы зарплату они хотели, они сказали бы, что тысяч 200 в месяц. А это уже будет отличаться от средней зарплаты по региону не в два, а в четыре раза», — указал Андрочников.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес предложение об установлении ежегодной дополнительной выплаты в форме 13-й заработной платы для педагогических и медицинских работников государственных и муниципальных учреждений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиЗарплатыРаботаТрудоустройство

Горячие новости

Все новости

партнеры