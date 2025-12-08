Под Ростовом задержали агента Киева после поджога термошкафа сотовой вышки
Агента украинских спецслужб задержали за поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ.
По данным ведомства, фигурант 2004 года рождения через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником украинской службы безопасности. Злоумышленник добровольно согласился на конфиденциальное сотрудничество с Киевом и содействие в деятельности, направленной против безопасности России. По заданию куратора задержанный за денежное вознаграждение поджег термошкаф сотовой вышки.
Фигуранта подозревают в совершении государственной измены.
Ранее ФСБ задержала 37-летнюю жительницу Краснодарского края за денежные переводы гражданину Украины, который тратил средства на помощь ВСУ, пишет 360.ru.

