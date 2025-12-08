В Алтайском крае два человека погибли при столкновении поезда и авто

Грузовой поезд и автомобиль столкнулись в Алтайском крае. Об этом сообщила транспортная полиция Сибири.

Авария произошла на железнодорожном переезде у станции Луговское, состав столкнулся с легковушкой «Хонда Фит». В результате ДТП погибли два человека - находившиеся в авто 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в Таиланде локомотив столкнулся с пассажирским поездом, пострадали 18 туристов из-за рубежа, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеПоездДТПАлтайский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры