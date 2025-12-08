В Алтайском крае два человека погибли при столкновении поезда и авто

Пушилин: Российские войска расширили буферную зону вокруг Красноармейска 50 граждан России, Ирана и ряда арабских стран депортировали из США Российский золотой запас за год вырос на 112 миллиардов долларов В Госдуме предложили сократить рабочее время для работников с детьми В России предложили расширить льготы для производителей и покупателей электромобилей