В Алтайском крае два человека погибли при столкновении поезда и авто
8 декабря 202509:47
Грузовой поезд и автомобиль столкнулись в Алтайском крае. Об этом сообщила транспортная полиция Сибири.
Авария произошла на железнодорожном переезде у станции Луговское, состав столкнулся с легковушкой «Хонда Фит». В результате ДТП погибли два человека - находившиеся в авто 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Ранее в Таиланде локомотив столкнулся с пассажирским поездом, пострадали 18 туристов из-за рубежа, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Алтайском крае два человека погибли при столкновении поезда и авто
- Фильм «Волчок» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных
- СМИ: Из США депортировали 50 граждан Ирана и России
- Долина заявила в иске, что Лурье не проявила разумной осмотрительности
- В Московском зоопарке родились два амурских тигренка
- Таиланд закрыл 641 школу из-за обострения конфликта с Камбоджей
- Торопят или топят? Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США
- Telegram добавил новый способ авторизации по ключу доступа
- Над Россией за ночь уничтожили 67 украинских беспилотников
- Здание Северо-Курильской больницы повреждено после землетрясения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru