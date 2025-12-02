Джиган, Artik&Asti и Niletto получили первый в России «Бриллиантовый диск»
В России вручили первую высшую музыкальную награду — «Бриллиантовый диск». Им был отмечен трек «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Знак отличия артистам передал музыкальный дистрибьютор Pulse совместно с лейблом Rocket Records.
Награду вручили по обновленным правилам сертификации Национальной федерацией музыкальной индустрии (имеются в распоряжении НСН). Она присуждается, когда сингл достигает эквивалента 1 000 000 продаж с учетом стримов.
Поводом для вручения первой бриллиантовой награды стало обновление отраслевых стандартов. Согласно новым правилам, для синглов установлены четкие пороги: золотой диск — 50 000 продаж, платиновый диск — 100 000 продаж, бриллиантовый диск — 1 000 000 продаж.
Для объективного учета современных реалий система сертификации конвертирует стримы в продажи по стандартизированной формуле: 100 стримов на премиум-сервисах (например, Яндекс.Музыка с подпиской) = 1 продажа, 500 стримов на фримиум-сервисах (рекламная модель) = 1 продажа.
