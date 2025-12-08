«Это говорит об обиде. Заметно, как дети обиделись и показывают, насколько для них была важна эта игра. С одной стороны, можно говорить про зависимость, с другой, это была отдушина для детей. Современным детям бывает очень важна какая-то игра, потому что там есть коммуникация, общение, в обычной жизни такой коммуникации им не всегда удается добиться. Родителям важно понимать, что это не просто каприз, дети всерьез это все воспринимают. Если ребенок говорит, что хочет уехать из страны, вероятно, пришло время обратиться к психологу. Возможно, что-то внутри семьи происходит, ребенок чувствует себя одиноким. У ребенка могут быть сложности в общении со сверстниками. Это все ребенок закрывал за счет игры, это нездоровая тенденция», - пояснила она.

По ее словам, родители должны понять, чего на самом деле не хватает их ребенку.

«Человеку нужен человек, чтобы развиваться. Если вместо этого идет замена, что-то нарушается. Важно разбираться, почему ребенку так важна эта игра, эта платформа. Если ребенок просто расстроился, потому что сложно найти замену, ему просто требуется время. А если ребенок серьезно говорит, что без этой игры жить не может, требуется психологическая помощь. Если ребенок полностью уходит в игру, это говорит о том, что в реальной жизни он не чувствует себя любимым, важным нужным. Зачастую в таких семьях родители просто кормят ребенка, возят на море, узнают про уроки, а про личность ребенка и мысли ничего не спрашивают. Родители должны оказывать поддержку, но иногда они не умеют, так как сами такую поддержку не получали», - заключила собеседница НСН.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с НСН успокоил всех неравнодушных, отметив, что платформу с легкостью могут разблокировать.

