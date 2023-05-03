«Без шума и пыли!»: Россия встретила Пугачеву и простилась с Инстасамкой

ПРИМАДОННА И ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В начале мая произошло два печальных события в мире моды. С разницей в два дня день скончались знаменитые модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.

Уехавшая на фоне спецоперации в Израиль Алла Пугачева, дружившая с обоими легендами, в соцсетях высказала соболезнования в этой связи.

«Прощай, мой друг. Спасибо за все», — написала она под черно-белым фото молодого Зайцева, а прощальное фото с Юдашкиным сопроводила словами: «Вечная память. Человеку с большой буквы. Помним и любим».

Ну а 3-го мая стало известно, что Пугачева в Москве. СМИ сообщили, что Алла Борисовна прилетела в «Домодедово» частным бортом «без шума и помпы». Ее помощница Елена Чупракова подтвердила ТАСС, что Пугачева в столице.

При этом она сказала, что «еще не спрашивала» певицу, пойдет ли та 6-го мая на прощание с Юдашкиным, которое пройдет на Троекуровском кладбище.

Пугачеву еще не признавали в России иноагентом, при этом в середине апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора проверить Аллу Борисовну на предмет финансирования ею Вооруженных сил Украины.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев объяснил НСН, что Пугачева могла пересылать деньги на счета украинских гуманитарных фондов.

«Насчет Пугачевой, да, такая информация прошла. Можно же не напрямую финансировать ВСУ, можно на якобы гуманитарные нужны переводить и оправдывать все это гуманизмом. То есть, перечислять не в фонды поддержки российских сил, а туда. Это воспринимается как поддержка преступного киевского режима. Счетов, я думаю, там нет, а вот через фонды – спокойно. Не стоит забывать, что и муж её (Максим Галкин - прим. НСН) признан иноагентом. Сама она высказывается с антироссийской риторикой. Все семейство такое», - сказал Соловьев.

Другой депутат Госдумы Дмитрий Гусев вскоре призывал удалить «антироссийские песни» с российских стриминговых сервисов. Певец и композитор Юрий Лоза сказал НСН в этой связи, что песни Пугачевой трогать не нужно.

«Если зайти в запрещенные в России социальные сети, там концерты, митинги, сборы средств. Столько бывших наших артистов устраивают всевозможные мероприятия, которые абсолютно идут вразрез с нашей политикой, антироссийской направленности. Уехали и ведут агитацию, концертную деятельность и так далее. Убирать весь контент не нужно, только вредоносный. Если это песня о любви, которая была когда-то спета, почему нет? Что в этом плохого? Мне говорят, что надо убрать все песни Пугачевой. Ребят, больные что ли? Не нужно заниматься ерундой. Если появляется вредоносный контент, его надо запрещать, а старое трогать не надо», - пояснил Юрий Эдуардович.