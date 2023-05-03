«Без шума и пыли!»: Россия встретила Пугачеву и простилась с Инстасамкой
Алла Пугачева, опечаленная кончиной легендарных модельеров, тихо прилетела в Домодедово, а автор песни о «капитале в стрингах» умчалась в Дубай на фоне налоговых претензий.
Российский шоу-бизнес содрогнулся в среду от неожиданно разорвавшейся информационной бомбы, - в Москву вернулась певица Алла Пугачева, попавшая в немилость на фоне спецоперации.
Визит в Россию на несколько дней недавно обернулся домашним арестом для автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, однако примадонну это не остановило, ну а налоговики уже занялись Инстасамкой, успевшей сбежать из России в Дубай.
ПРИМАДОННА И ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В начале мая произошло два печальных события в мире моды. С разницей в два дня день скончались знаменитые модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.
Уехавшая на фоне спецоперации в Израиль Алла Пугачева, дружившая с обоими легендами, в соцсетях высказала соболезнования в этой связи.
«Прощай, мой друг. Спасибо за все», — написала она под черно-белым фото молодого Зайцева, а прощальное фото с Юдашкиным сопроводила словами: «Вечная память. Человеку с большой буквы. Помним и любим».
Ну а 3-го мая стало известно, что Пугачева в Москве. СМИ сообщили, что Алла Борисовна прилетела в «Домодедово» частным бортом «без шума и помпы». Ее помощница Елена Чупракова подтвердила ТАСС, что Пугачева в столице.
При этом она сказала, что «еще не спрашивала» певицу, пойдет ли та 6-го мая на прощание с Юдашкиным, которое пройдет на Троекуровском кладбище.
Пугачеву еще не признавали в России иноагентом, при этом в середине апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора проверить Аллу Борисовну на предмет финансирования ею Вооруженных сил Украины.
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев объяснил НСН, что Пугачева могла пересылать деньги на счета украинских гуманитарных фондов.
«Насчет Пугачевой, да, такая информация прошла. Можно же не напрямую финансировать ВСУ, можно на якобы гуманитарные нужны переводить и оправдывать все это гуманизмом. То есть, перечислять не в фонды поддержки российских сил, а туда. Это воспринимается как поддержка преступного киевского режима. Счетов, я думаю, там нет, а вот через фонды – спокойно. Не стоит забывать, что и муж её (Максим Галкин - прим. НСН) признан иноагентом. Сама она высказывается с антироссийской риторикой. Все семейство такое», - сказал Соловьев.
Другой депутат Госдумы Дмитрий Гусев вскоре призывал удалить «антироссийские песни» с российских стриминговых сервисов. Певец и композитор Юрий Лоза сказал НСН в этой связи, что песни Пугачевой трогать не нужно.
«Если зайти в запрещенные в России социальные сети, там концерты, митинги, сборы средств. Столько бывших наших артистов устраивают всевозможные мероприятия, которые абсолютно идут вразрез с нашей политикой, антироссийской направленности. Уехали и ведут агитацию, концертную деятельность и так далее. Убирать весь контент не нужно, только вредоносный. Если это песня о любви, которая была когда-то спета, почему нет? Что в этом плохого? Мне говорят, что надо убрать все песни Пугачевой. Ребят, больные что ли? Не нужно заниматься ерундой. Если появляется вредоносный контент, его надо запрещать, а старое трогать не надо», - пояснил Юрий Эдуардович.
ИНФО-СЕКТЫ И СТРИНГО-КАПИТАЛ
На фоне возвращения Пугачевой в среду Россию покинула скандальная рэперша Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева), известная по песням «За деньги да» и «Lipsi На», в которой девушка поет, что «носит капитал в стрингах».
Дарья сообщила в соцсетях, что улетела в Дубай. При этом Telegram-канал Mash уточнил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки, ряд концертов которой отменили из-за пропаганды разврата и наркотиков. По данным СМИ, она не выплатила налоги на сумму около 680 тыс. рублей.
Эта информация сразу вызвала ассоциации с недавними громкими налоговыми делами в отношении блогеров Валериии Чекалиной (Лерчек), Александры Митрошиной и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской.
Обосновавшаяся в Дубае Блиновская прилетела в Москву, чтобы выступить 26 апреля на крупном бизнес-форуме, а буквально на следующий день ее задержали при попытке выехать из России через Белоруссию. В отношении девушки возбудили дело о неуплате налогов почти на миллиард рублей, блогерша признала вину, после чего суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН предупредил блогеров, что в Дубае они не смогут укрыться от российского правосудия.
«Против блогеров, которые нарушили закон и покинули территорию России, возбуждается уголовное дело, предъявляется обвинение. В зависимости от квалификации либо заочное решение, либо подаются в розыск в Интерпол. Это типичный криминал, здесь нет никакой политики. Это чистая уголовка, поэтому рано или поздно попадешься. Из Дубая выдают, наших преступников никто не укрывает», - заявил Трунов.
Со своей стороны, председатель Общероссийского движения предпринимателей, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев назвал блогеров «мошенниками» и призвал выгнать из Госдумы защищающих их депутатов.
«Какие это предприниматели? Это мошенники. Сейчас все эти Блиновские начинают раскачивать тему, что это идет борьба с блогерами, но это не так. Мошенники – это не предприниматели. Создаются тоталитарные секты, где Блиновская – это богиня. Это все наши противники, наши враги. Сейчас инфоцыгане учат мечтать, лечить рак, у них огромное количество защитников. Есть депутат Алексей Нечаев, который выступил в защиту Блиновской, Лерчика, вон из Госдумы таких депутатов! Это десятки тысяч мошенников, триллионы, нужен тотальный запрет всех таких курсов!» - возмутился Ковалев на пресс-конференции в НСН.
2 мая СМИ сообщили, что вслед за Блиновской, Митрошиной и Лерчек налоговики добрались до жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, которая владеет косметическим брендом Sammy Beauty с доходом около миллиарда рублей. Сообщается, что ФНС приостановила операции по счетам нескольких компаний Самойловой.
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