Россиянам раскрыли, когда стоит задуматься о поиске новой работы
Сотруднику стоит задуматься о смене места работы в случае заметной перемены в поведении руководства, срыва договоренностей и нежелания обсуждать проблемные вопросы. Такой совет дал научный руководитель онлайн-магистратуры «Управление организациями и проектами» НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, доктор социологических наук Михаил Плотников.
Как пояснил эксперт в комментарии «Ленте.ру», что единичное ошибочное действие начальника еще ни о чем не свидетельствует, однако усиливающаяся динамика должна стать толчком для более настороженного внимания со стороны работника.
По словам Плотникова, один из первых признаков кризиса можно считать изменение устоявшегося поведения руководства. Среди таких проявлений - нервозность, регулярная забывчивость, а также неожиданная смена приоритетов на планерках.
Дело в том, что топ-менеджеры раньше других узнают о долгосрочных проблемах, из-за чего транслируют напряжение подчиненным, даже не отдавая себя в этом отчета, раскрыл причины эксперт.
Еще одним признаком он назвал постоянные авралы в работе или, наоборот, необъяснимые простои. Причем для наиболее лучшего решения ситуации руководителю следует вовлекать сотрудников в обсуждение причин кризиса и формулировать соответствующие решения, подчеркнул Плотников.
Как сообщили ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в ГК «Гранель», россияне начали копить на увольнение: каждый четвертый уже создает финансовую подушку для карьерной паузы.
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