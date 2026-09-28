Россиянам раскрыли, когда стоит задуматься о поиске новой работы

Сотруднику стоит задуматься о смене места работы в случае заметной перемены в поведении руководства, срыва договоренностей и нежелания обсуждать проблемные вопросы. Такой совет дал научный руководитель онлайн-магистратуры «Управление организациями и проектами» НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, доктор социологических наук Михаил Плотников.

Как пояснил эксперт в комментарии «Ленте.ру», что единичное ошибочное действие начальника еще ни о чем не свидетельствует, однако усиливающаяся динамика должна стать толчком для более настороженного внимания со стороны работника.

По словам Плотникова, один из первых признаков кризиса можно считать изменение устоявшегося поведения руководства. Среди таких проявлений - нервозность, регулярная забывчивость, а также неожиданная смена приоритетов на планерках.