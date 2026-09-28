Сексуальные предпочтения россиянок шокировали силачей и нерях
Более половины россиянок (52%) считают самым сексуальным в партнере чувство безопасности, а вот физическая сила мужчин привлекает лишь 8% женщин.
Соответствующее исследование сексуальных предпочтений жительниц России провела компания «Ясно», пишет «Лента.ру».
Выяснилось, что шарм, остроумие и харизма привлекают около трети женщин (31%). При этом абсолютное большинство опрошенных (90%) не готовы вступать в интимную связь с неряшливым партнером, не соблюдающим правила гигиены. Эмоциональная связь с мужчиной оказалась сексуальна для 44% россиянок.
Ранее сообщалось, что 45% россиян признались, что легко обойдутся без секса. Сексолог Юлия Варра объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это больше касается молодежи и связано с постоянным «сидением в телефоне».
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