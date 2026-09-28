Сексуальные предпочтения россиянок шокировали силачей и нерях

Выяснилось, что шарм, остроумие и харизма привлекают около трети женщин (31%). При этом абсолютное большинство опрошенных (90%) не готовы вступать в интимную связь с неряшливым партнером, не соблюдающим правила гигиены. Эмоциональная связь с мужчиной оказалась сексуальна для 44% россиянок.

Ранее сообщалось, что 45% россиян признались, что легко обойдутся без секса. Сексолог Юлия Варра объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это больше касается молодежи и связано с постоянным «сидением в телефоне».

