Россиянам перечислили отличия панической атаки от сердечного приступа
Признаки панической атаки могут совпадать с симптомами, характерными для инфаркта, что необходимо учитывать при их возникновении для оперативного принятия мер. Об этом в комментарии «Ленте.ру» предупредила невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.
В первую очередь могут совпадать такие симптомы как боль за грудиной и охватывающий человека страх. Сюда же, по словам эксперта, можно отнести учащенное сердцебиение, недостаток воздуха, нарушение в вестибулярном аппарате, а также повышенную потливость.
Отличите панической атаки заключается в том, что симптомы проявляются внезапно и через короткое время достигают пика. Пациенту представляется, что через секунды произойдет катастрофа или он скончается.
В случае инфаркта, боль в груди как правило давящая, жгучая или сжимающая. В качестве альтернативного симптома человек ощущает тяжесть за грудиной. Боль может отдавать в друние части тела - руку, плечо, спину, шею, челюсть.
Как подчеркнула специалист, в случае наличия одышки, холодного пота, слабости или потере сознания требуется неотложная медицинская помощь. При этом возникающий страх не может считаться подтверждением, что приступ имеет психологическую природу.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» невролог Павел Хорошев, просмотр фильма ужасов у слабых и нежных людей, которые имеют проблему с сосудами, может вызвать коронарный спазм или даже сердечный приступ.
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