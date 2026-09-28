Рождаемость и рак: Зачем в России вакцинируют от ВПЧ девочек-подростков
Колоссального влияния на рождаемость вакцинация от ВПЧ не принесет, при этом она помогает при профилактике и лечении проблем с шейкой матки, сказала в эфире НСН Мария Милютина.
Вакцинация от ВПЧ может снизить на 80% риск развития рака шейки матки, объяснила в интервью НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что со второй половины 2027 года в России планируют начать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 12-13 лет. Милютина объяснила, для чего это делается и как в будущем скажется на рождаемости.
«В первую очередь это направлено на снижение риска развития рака шейки матки (РШМ). С точки зрения рождаемости здесь мы не ждем какого-то колоссального влияния, хотя, конечно, патология шейки матки и рак шейки матки ограничивают рождаемость. Операции по поводу РШМ, а потом проблемы с шейкой дают проблемы с вынашиванием во время беременности. Во всем мире это введено уже достаточно давно. Если говорить про зарубежные исследования, то тяжелые дисплазии и раки шейки матки снижаются примерно на 77-80% - в Австралии и Великобритании такие исследования были проведены», - отметила эксперт.
Милютина указала, кому может помочь эта вакцина.
«Изначально это придумывали, как первичную профилактику тех, кто еще не начал жить половой жизнью, потому что при активной половой жизни порядка 80% человек заражаются ВПЧ. Но сейчас все чаще вакцинация используется, как вторичная профилактика и даже лечение проблем с шейкой матки у тех, у кого вирус уже есть. Сейчас уже вышла на рынок российская вакцина, которой, я думаю, и планируется делать прививки. По первым отзывам она работает так же, как и зарубежные вакцины», - заключила собеседница НСН.
Врач-психиатр Александр Федорович ранее рассказал на пресс-конференции в НСН о скрытых причинах спада рождаемости.
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