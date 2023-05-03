СМИ: Алла Пугачева прилетела в Москву

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу певицы Елену Чупракову.

Помощница подтвердила приезд Пугачевой, но отметила, что еще не знает, пойдет ли певица на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным.

Ранее СМИ сообщали, что Пугачева приземлилась в аэропорту «Домодедово» «частным бортом, без шума и помпы».