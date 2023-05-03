СМИ: Алла Пугачева прилетела в Москву

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу певицы Елену Чупракову.

Помощница подтвердила приезд Пугачевой, но отметила, что еще не знает, пойдет ли певица на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным.

Ранее СМИ сообщали, что Пугачева приземлилась в аэропорту «Домодедово» «частным бортом, без шума и помпы».

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В последнее время Алла Пугачева проживает в Израиле. До этого шоумен Стас Барецкий заявил, что якобы купил замок в подмосковной деревне Грязь, принадлежавший Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом).

Ранее народная артистка СССР Алла Пугачёва в своих соцсетях отреагировала на смерть Вячеслава Зайцева. Певица разместила черно-белую фотографию модельера в молодости, сопроводив её словами благодарности, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыАлла Пугачева

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