В «Эксмо» отреагировали на закрытие издательства Individuum
Издательства постоянно переформатируют свои подразделения, но никого не увольняют, заявил НСН Евгений Капьев.
Закрытие издательства Individuum не приведет к тому, что его сотрудники или продукция исчезнут из холдинга, рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Издательство Individuum, принадлежащее холдингу «Эксмо», закрывается после 11 лет работы. Об этом сообщил его главный редактор Алексей Киселев в социальных сетях. В прошлом году у подразделения Individuum, издательства Popcorn books, произошли обыски из-за то, следователи обнаружили в книгах признаки пропаганды ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ). Капьев гарантировал, что сотрудники Individuum сохранят свою работу.
«Закрытие или открытие подразделений — это творческий процесс, который является естественной частью развития любого проекта издательского холдинга. Надо понимать, что все книги, которые были в работе, обязательно дойдут до читателя, ну а сотрудники "индивидуума" тоже, соответственно, продолжат свою работу в других импринтах. У нас их много в зависимости от целевой аудитории. Может быть, создадим новый — постоянно происходит такая работа», — отметил он.
Ранее Капьев назвал НСН потери книжной отрасли в 2026-м.
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