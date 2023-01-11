«Без мата и выходок!»: Инстасамка отвергла обвинения в пропаганде разврата и наркотиков

Рэперша и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) ответила на обвинения в пропаганде наркотиков со стороны директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее. Я замужем и ни о какой проституции речи не может быть. Все, что меня интересует, - это дарить людям настроение и делать классную музыку», - написала Инстасамка в Telegram.

Мизулина предложила запретить концерты Инстасамки в России

Девушка пообещала, что ее «фирменные выходки» остались в прошлом.

«Мы специально для тура в России обновили каталог и едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок», - заверила Дарья.

При этом она уточнила, что ее предыдущий пост о «крысах, которые *** за спиной у кисы», не относится к Мизулиной.

Ранее глава Лиги безопасного интернета предложила запретить концерты Инстасамки, указав, что та рекламирует магазины наркотиков, а на концертах рэперши происходят нарушения, «связанные с развратными действиями по отношению к детям».

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