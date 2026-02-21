ФСБ: Использование Telegram создает угрозу жизни российских военных
ВСУ и украинские спецслужбы могут получать информацию из мессенджера Telegram и использовать эти данные в военных целях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как указали в ведомстве, ФСБ располагает достоверной информацией о том, что Киев имеет возможность в кратчайшие сроки получать сведения из Telegram и использовать их в военных целях.
Кроме того, федеральная служба рассказала, что в последние три месяца применение мессенджера российскими военными в зоне специальной военной операции неоднократно создавало угрозу жизни бойцов.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, с помощью которой сервисы «интернет-пробива» незаконно распространяют личные данные россиян.
