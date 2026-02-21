Умер актер из сериала «Глухарь» Денис Кравцов

Актер театра и кино Денис Кравцов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад».

«Для нас это не просто утрата коллеги. Мы потеряли близкого, родного человека. Денис был не просто артистом, он был частью нашей души, частью каждого спектакля, частью закулисной жизни, которая для актеров не менее важна, чем сцена», — отмечается в сообщении.

Центр выразил соболезнования близким артиста.

Денис Кравцов родился в 1983 году. Актер окончил Институт современного искусства в 2004-м и служил в центре «Вишневый сад» с 2014 года. Кравцов известен по ролям в сериалах «Любовь моя», «Примадонна», «Глухарь». Также он принимал участие в зарубежных проектах «Побег из Гонконга», «Внеземной», «Хороший день».

