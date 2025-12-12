«Можно очень сильно удивиться, если посмотреть, какое количество молодежи слушает того же Icegergert. Если взять тексты этого исполнителя и разобрать их с точки зрения русского языка, то стыдно станет всем. Мы со студентами однажды провели эксперимент. Мы взяли две песни — "Наследство" Icegergert и "Фраера" Михаила Круга. Две абсолютно разные эпохи, разные составляющие текстов. Когда студенты начали разбирать смысловую составляющую этих текстов, то одному поколению было весьма стыдно. Несмотря на то, что в песнях Круга используется большое количество жаргона, они звучат как будто бы благороднее, нежели то, что сейчас происходит у молодых представителей музыкальной индустрии. Однако не стоит забывать, что без спроса не было бы такого предложения. Вопрос — почему эта музыка популярна, почему молодые люди выбирают такую музыку», — сказала собеседница НСН.

В текущем году заметно усилился государственный контроль над Интернет‑пространством и творческой деятельностью. Тенденция к расширению цензурных ограничений в публичной сфере становится все очевиднее. Иллюстрацией этого служит летний законопроект о запрете нецензурной лексики в интернете. В случае его принятия нормы будут действовать на всех цифровых платформах и в соцсетях.



Следом за этой инициативой председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить композиции группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.

