Рэпер Icegergert извинился за выкрикнутый со сцены экстремистский лозунг
Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) в своём Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором извинился за выкрикнутый со сцены экстремистский лозунг.
Инцидент произошёл 26 октября. Во время концерта 24-летний музыкант выкрикнул лозунг признанного в РФ экстремистским и запрещённого движения АУЕ.
По словам Icegergert, он не поддерживает никакие запрещённые организации, а причиной такого его поведения стало алкогольное опьянение.
«Я выпивал и позволил себе лишнего», - сказал он.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила «Радиоточке НСН», что за экстремистский лозунг, выкрикнутый со сцены, Гергерту грозит не только арест на срок до 15 суток, но в перспективе ещё и отмена концертов.
