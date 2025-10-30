Рэпер Icegergert извинился за выкрикнутый со сцены экстремистский лозунг

Инцидент произошёл 26 октября. Во время концерта 24-летний музыкант выкрикнул лозунг признанного в РФ экстремистским и запрещённого движения АУЕ.

По словам Icegergert, он не поддерживает никакие запрещённые организации, а причиной такого его поведения стало алкогольное опьянение.

«Я выпивал и позволил себе лишнего», - сказал он.

Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила «Радиоточке НСН», что за экстремистский лозунг, выкрикнутый со сцены, Гергерту грозит не только арест на срок до 15 суток, но в перспективе ещё и отмена концертов.

