300 тысяч руб. или 2 года: Против Моргенштерна завели уголовное дело
Это уже не первое возможное уголовное преследование рэпера.
«УГОЛОВНЫЙ» МОРГЕНШТЕРН
Против российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента.
«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», - сообщило РИА Новости.
Минимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.
В правоохранительных органах рассказали изданию, что исполнитель долгое время не ставил пометку иноагента на публикуемые им материалы в Telegram-канале и на YouTube.
В июне столичная прокуратура уже требовала возбудить уголовное дело против Моргенштерна за его уклонение от обязанностей иностранного агента. При этом адвокат звезды Сергей Жорин тогда заявил, что получил эту информацию от СМИ.
«Если дело будет возбуждено, то после ознакомления с постановлением примем решение по обжалованию», - сказал он.
До этого СМИ сообщали, что Моргенштерну может грозить уголовное наказание за неуведомление о получении гражданства Израиля. По данным РИА Новости, знаменитость получила израильский паспорт еще весной 2022 года.
«Он, предварительно, получив израильский паспорт, не уведомил об этом МВД. По данному факту проводится проверка», - сообщалось в июле.
Ему может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты (другого дохода) за период до года либо до 400 часов обязательных работ.
ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ
В конце марта 2024 года в отношении рэпера было также составлено три протокола об административном правонарушении из-за размещения рекламы в его Telegram-канале.
По сообщениям правоохранительных органов, в ходе мониторинга было выявлено нарушение Моргенштерном правил размещения рекламных постов в Telegram. Тогда ему грозил штраф до 1,5 тысячи рублей. Согласно принятым в 2022 году правилам об обязательной маркировке рекламы в интернете, все подобные сообщения необходимо помечать специальным номером с указанием «Реклама».
Моргенштерн – российский рэп-исполнитель, ставший популярным в 2017 году благодаря пародиям на знаменитых певцов. Однако уже в 2018 году он отказался от такого формата и стал выпускать собственные композиции. Рэпер также занимается ресторанным бизнесом.
Его признали иностранным агентом в мае 2022 года. Моргенштерн проживает за границей и часто нелицеприятно высказывается о России.
До этого рэпер рассказал, что ему пришлось обращаться за психологической помощью.
Ранее стало известно, что российской певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) (признана иноагентом) может грозить до двух лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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