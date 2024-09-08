300 тысяч руб. или 2 года: Против Моргенштерна завели уголовное дело

«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», - сообщило РИА Новости.

Минимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тысяч рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы.

В правоохранительных органах рассказали изданию, что исполнитель долгое время не ставил пометку иноагента на публикуемые им материалы в Telegram-канале и на YouTube.