СМИ: Моргенштерну грозит уголовное дело за неуведомление о гражданстве Израиля
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев, признан в России иноагентом) может стать фигурантом уголовного дела за неуведомление российского МВД о наличии гражданства Израиля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Валеев, предварительно, получив израильский паспорт, не уведомил об этом МВД. По данному факту проводится проверка», — отметил собеседник агентства в правоохранительных органах.
По данным источника, рэпер стал гражданином Израиля весной 2022 года. В России исполнителю может грозить дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, оно предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты (другого дохода) за период до года либо до 400 часов обязательных работ.
Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование против Моргенштерна из-за уклонения от обязанностей иноагента, напоминает RT.
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