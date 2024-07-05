СМИ: Моргенштерну грозит уголовное дело за неуведомление о гражданстве Израиля

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев, признан в России иноагентом) может стать фигурантом уголовного дела за неуведомление российского МВД о наличии гражданства Израиля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

В Петербурге прокуратура попросила запретить клип Моргенштерна и DJ Smash

«Валеев, предварительно, получив израильский паспорт, не уведомил об этом МВД. По данному факту проводится проверка», — отметил собеседник агентства в правоохранительных органах.

По данным источника, рэпер стал гражданином Израиля весной 2022 года. В России исполнителю может грозить дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства, оно предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или зарплаты (другого дохода) за период до года либо до 400 часов обязательных работ.

Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование против Моргенштерна из-за уклонения от обязанностей иноагента, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИноагентыУголовное ДелоГражданствоРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры