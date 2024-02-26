Мизулина: Моргенштерн может без препятствий возвращаться в Россию

Эксперт напомнила, что исполнителя признали иноагентом на территории страны, при этом в России нет ограничений на въезд для иностранных агентов.

«То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — отметила Мизулина.

Ранее стало известно, что Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ, напоминает Ura.ru.

