Мизулина: Моргенштерн может без препятствий возвращаться в Россию

Нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, соответствующее видео опубликовано в ее Telegram-канале.

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Эксперт напомнила, что исполнителя признали иноагентом на территории страны, при этом в России нет ограничений на въезд для иностранных агентов.

«То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — отметила Мизулина.

Ранее стало известно, что Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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