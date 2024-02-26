Мизулина: Моргенштерн может без препятствий возвращаться в Россию
Нет никаких препятствий для возвращения в Россию находящегося за рубежом рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, соответствующее видео опубликовано в ее Telegram-канале.
Эксперт напомнила, что исполнителя признали иноагентом на территории страны, при этом в России нет ограничений на въезд для иностранных агентов.
«То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — отметила Мизулина.
Ранее стало известно, что Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru