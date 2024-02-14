«Показательная конфискация»: У «звездных» иноагентов могут отобрать имущество в России

«Надеюсь, что благоразумие будет соблюдено. Если мы опираемся на тот же самый закон о банкротстве, когда у человека изымается за долги все, но, по крайней мере, остается единственное жилье... Здесь, я думаю, законодатель не пойдет на то, чтобы у так называемого врага народа забирать единственное место жительства, просто выгонять его на улицу. Мне кажется, хоть что-то должно остаться. Думаю, что это больше сделано как элемент воздействия на большую часть аудитории, но чтобы это возымело больший эффект, будут привлечены медийные лица… Чтобы показать на их примере, что будет с простым гражданином, если даже у такого можно забрать имущество. При этом нет такой привязки, что лицо обязательно должно находиться где-то за границей», – сказал Кваша.

По мнению юриста, любое имущество, которое будет найдено на территории РФ у лиц, чьи действия признаны наносящими вред России, будет подлежать изъятию. При этом он выразил надежду, что до «беспредела» не дойдет.

«Здесь, как мне кажется, будет совершенно неважно, было ли имущество приобретено до или после (совершения преступления - ред. НСН). Вообще любое имущество, которое будет найдено на территории РФ у лиц, чьи действия признаны наносящими вред или ущерб России, вероятно, будет подлежать изъятию. Полагаю, это будет делаться отдельными распоряжениями и, скорее всего, судебными инстанциями. До простого беспредела, надеюсь, это не дойдет. Большая часть имущества лиц так или иначе была заработана до того, как они могли своими действиями дискредитировать ВС РФ. Имущество люди зарабатывали еще до событий 2022 года», – резюмировал собеседник НСН.

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии в конце января, Совфед одобрил его 7 февраля. От голосования в нижней палате парламента воздержалась фракция «Новые люди». В пресс-службе партии отмечали, что размытые понятия в законопроекте и их трактовки могут вызвать злоупотребления, отъем собственности и «сведение счетов».